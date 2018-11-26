Украина обратилась в ЕС касательно новых санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина призывает ЕС и государства-члены отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новой волной санкций, сообщает УНН со ссылкой на Twitter посла Украины при ЕС Николая Точицкого.
Украинский дипломат сообщил, что: “Россия атакует Украину и поднимает новую волну военной агрессии против Украины в Керченском проливе и Азовском море. Три украинские корабли захвачены. Шесть украинских военнослужащих ранены. ЕС должен действовать решительно и резко”.
Он призвал главу дипломатии ЕС Федерику Могерини поднять этот вопрос на заседании совета иностранных дел в этот понедельник. “Мы призываем ЕС и государства-члены решительно отреагировать на вопиюще использования военной силы Россией в Азовском море. Что еще должна сделать Россия, чтобы спровоцировать резкий и решительный ответ со стороны международного сообщества? Нам нужны новые санкции против России. Мы должны остановить войну Кремля против Украины”, — добавил в своей заметке представитель Украины.
Напоминаем, Польша осудила агрессию России в Азовском море.
We urge EU & member states resolutely react to Russia’s blatant use of military force in #AzovSea
What else shall Russia do to provoke harsh & decisive response from intern community?
We need new sanctions agnst #Russia . We must stop Kremlin’s war agnst Ukraine. #RussiaAttacksUkraine pic.twitter.com/Z25pxdktH8