Соединенные Штаты созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за действий РФ

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Постоянный представитель США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли сообщила о созыве заседания Совета безопасности ООН на 11:00 понедельника 26 ноября (по времени Нью-Йорка), об этом сообщает УНН со ссылкой на персональный Twitter представительницы США при всемирной организации.

По киевскому времени заседание Совбеза состоится в 18:00, через 2 часа после запланированного внеочередного заседания украинского парламента.

“Чрезвычайное заседание Совета Безопасности было созвано на завтра на 11:00”, — написала Хейли в Twitter.

Одновременно, Украина призывает ЕС и государства-члены отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новой волной санкций. Об этом сообщало УНН со ссылкой на Twitter посла Украины при ЕС Николая Точицкого.

Напомним, Президент Украины, верховный главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко заявил, что, согласно Конституции, поддерживает решение военного кабинета и всей СНБО обратиться в Верховную Раду с просьбой рассмотреть введение военного положения в Украине.

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