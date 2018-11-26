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Порошенко підписав указ про введення воєнного стану

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ №390/2018, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні". Запропоновано ввести воєнний стан до 25 січня 2019 року. Про це йдеться на офіційному сайті Глав держави, передає УНН.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року „Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні“ (додається, таємно, без пункту 12 — нетаємно)”, — йдеться в тексті документа.

Документом передбачається введення в Україні особливого правового режиму для створення умов з відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державній незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

“Запропонувати Президентові України ввести з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року воєнний стан в Україні строком на 60 діб до 14 години 00 хвилин 25 січня 2019 року”, — зазначається у тексті указу.

Генштабу ЗСУ було доручено терміново організувати протиповітряну оборону України, внести на розгляд РНБО пропозиції про залучення інших військових та правоохоронних органів.

Також Генштабу потрібно “передбачити заходи часткової мобілізації, організувати та провести навчальні збори з резервістами оперативного резерву у необхідних обсягах”.

МВС та СБУ мають вжити невідкладних заходів з охорони громадського порядку. Крім того, СБУ повинна посилити контррозвідувальний, антитерористичний та контрдиверсійний режими, інформаційної безпеки.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

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