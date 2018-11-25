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РНБО запропонувала ввести воєнний стан на два місяці

РНБО запропонувала ввести воєнний стан на два місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. На засіданні Ради національної безпеки і оборони запропонували Президентові запровадити воєнний стан в Україні терміном на 60 діб. Про це сказав під час засідання секретар РНБО Олександр Турчинов, передає УНН.

"Визначити за необхідне введення в Україні особливого правового режиму для створення умов з відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державній незалежності та територіальній цілісності України. У зв’язку з цим запропонувати Президентові України ввести воєнний стан в Україні строком на 60 діб. Прошу підтримати пропозицію", - сказав на засіданні секретар РНБО.

Нагадаємо, ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні  понеділок, 26 листопада.

Українські Національні Новини

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