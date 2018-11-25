РНБО запропонувала ввести воєнний стан на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На засіданні Ради національної безпеки і оборони запропонували Президентові запровадити воєнний стан в Україні терміном на 60 діб. Про це сказав під час засідання секретар РНБО Олександр Турчинов, передає УНН.
"Визначити за необхідне введення в Україні особливого правового режиму для створення умов з відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державній незалежності та територіальній цілісності України. У зв’язку з цим запропонувати Президентові України ввести воєнний стан в Україні строком на 60 діб. Прошу підтримати пропозицію", - сказав на засіданні секретар РНБО.
Нагадаємо, ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні понеділок, 26 листопада.