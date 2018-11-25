СНБО предложил ввести военное положение на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На заседании Совета национальной безопасности и обороны предложили Президенту ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток. Об этом сказал во время заседания секретарь СНБО Александр Турчинов, передает УНН.
"Определить необходимым введение в Украине особого правового режима для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угроз государственной независимости и территориальной целостности Украины. В связи с этим предложить Президенту Украины ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток. Прошу поддержать предложение", - сказал на заседании секретарь СНБО.
Напомним, ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании понедельник, 26 ноября.