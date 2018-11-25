ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Завтра Верховна Рада України може розглянути проект рішення про введення воєнного стану. Про це сказав під час засідання РНБО Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Я як президент відповідно до Конституції приймаю рішення підтримати пропозицію Воєнного комітету — винести на засідання РНБО відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України”, — сказав він.
За його словами, відповідні консультації з головою ВРУ вже проведені, і парламент зможе розглянути проект рішення на своєму позачерговому засіданні.
Нагадаємо, РНБО підтримало рішення про запровадження воєнного стану. Теперь проект рішення буде винесено на розгляд парламенту.