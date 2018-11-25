ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Завтра Верховная Рада Украины может рассмотреть проект решения о введении военного положения. Об этом сказал во время заседания СНБО Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Я как президент в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение Военного комитета - вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду Украины", - сказал он.
По его словам, соответствующие консультации с председателем ВРУ уже проведены, и парламент сможет рассмотреть проект решения на своем внеочередном заседании.
Напомним, СНБО поддержало решение о введении военного положения. Теперь проект решения будет вынесен на рассмотрение парламента.