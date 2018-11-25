РНБО закликала оголосити воєнний стан

"Воєнний кабінет звернувся до мене з пропозицією винести на РНБО одну пропозицію з підготовки рішення про запровадження воєнного стану... Хочу окремо наголосити, що маємо у своєму розпорядженні усі неспростовні докази, що це акт агресії був не помилкою, а цілеспрямованою дією, зкорема і в частині застосування зборої... Як президент підтримую рішення воєнного комітету", - Президент України.

Проект рішення запровадження воєнного стану будет винесено на розгляд ВР як найшвидше.

Нагадуємо нашим читачам основні положення закону про воєнний стан. Наголошуємо, що вони можуть різнитися від остаточного рішення про запровадження воєнного стану.

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Хто командує

Військовим командуванням, якому згідно з цим Законом надається право разом з органами виконавчої влади, військовими адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, є:



Генеральний штаб Збройних Сил України, Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України, командування видів Збройних Сил України, командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, управління оперативних командувань, командування з’єднань та військових частин Збройних Сил України;



органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань.



Що може влада: