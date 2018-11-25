СНБО призвала объявить военное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины призвала объявить военное положение, передает УНН.
"Военный кабинет обратился ко мне с предложением вынести на СНБО одно предложение по подготовке решения о введении военного положения... Хочу отдельно подчеркнуть, что располагаем всеми неопровержимыми доказательствами, что это акт агрессии был не ошибкой, а целенаправленным действием, и в части применения оружия... Как президент поддерживаю решение военного комитета ", - Президент Украины.
Проект решения о введении военного положения будет вынесен на рассмотрение ВР как можно быстрее.
Напоминаем нашим читателям основные положения закона о военном положении. Подчеркиваем, что они могут отличаться от окончательного решения о введении военного положения.
Военное положение - это особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее террито териальных целостности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.
кто командует
Военным командованием, которому в соответствии с настоящим Законом предоставляется право вместе с органами исполнительной власти, военными администрациями, Советом министров Автономной Республики Крым и органами местного самоуправления вводить и осуществлять меры правового режима военного положения, являются:
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- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины, командование видов Вооруженных Сил Украины, командование сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, командование десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины, управления оперативных командований, командование соединений и воинских частей Вооруженных сил Украины;
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- органы управления других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований.
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Что может власть:
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- устанавливать усиленную охрану важных объектов национальной экономики и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и вводить особый режим их работы. Перечень объектов национальной экономики и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подлежащих усиленной охране в условиях военного положения, утверждается Кабинетом Министров Украины;
вводить трудовую повинность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и не забронированных за предприятиями, учреждениями и организациями на период действия военного положения с целью выполнения работ, имеющих оборонный характер, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые возникли в период действия военного положения, и привлекать их в условиях военного положения к общественно полезным работам, которые выполняются для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных форми ь, правоохранительных органов и сил гражданской защиты, обеспечения функционирования национальной экономики и системы обеспечения жизнедеятельности населения и не нуждаются, как правило, специальной профессиональной подготовки лиц. За работниками, привлеченными к выполнению общественно полезных работ, на время выполнения таких работ сохраняется прежнее место работы (должность).
использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны, изменять режим их работы, проводить другие изменения производственной деятельности, а также условий труда в соответствии с законодательством о труде;
принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности, изымать имущество государственных предприятий, государственных хозяйственных объединений для нужд государства в условиях правового режима военного положения в установленном законом порядке и выдавать об этом соответствующие документы установленного образца;
вводить комендантский час (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений), а также устанавливать специальный режим светомаскировки;
устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;
проверять документы у лиц, а в случае необходимости проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины;
запрещать проведение мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, других массовых мероприятий;
нарушать в порядке, определенном Конституцией и законами Украины, вопрос о запрете деятельности политических партий, общественных объединений, если она направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения;
устанавливать запрет или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение;
регулировать работу предприятий телекоммуникаций, полиграфических предприятий, издательств, телерадиоорганизаций, телерадиоцентров и других предприятий, учреждений, организаций и учреждений культуры и средств массовой информации, а также использовать местные радиостанции, телевизионные центры и типографии для военных нужд и проведения разъяснительной работы среди войск и населения; запрещать работу приемо-передающих радиостанций личного и коллективного пользования и передачу информации через компьютерные сети;
в случае нарушения требований или невыполнение мер правового режима военного положения изымать у предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, отдельных граждан телекоммуникационное оборудование, телевизионную, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры, а также в случае необходимости другие технические средства связи;
запрещать торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе;
устанавливать особый режим в сфере производства и реализации лекарственных средств, которые имеют в своем составе наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, другие сильнодействующие вещества, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины;
изымать у предприятий, учреждений и организаций учебную и боевую технику, взрывчатые, радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химические и ядовитые вещества;
запрещать гражданам, находящимся на военном или специальном учете в Министерстве обороны Украины, Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки Украины, менять место жительства (место нахождения) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины; ограничивать прохождение альтернативной (невоенной) службы;
устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность с расквартирования военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещения воинских частей, подразделений и учреждений;
устанавливать порядок использования фонда защитных сооружений гражданской защиты;
проводить эвакуацию населения, если возникает угроза его жизни или здоровью, а также материальных и культурных ценностей, если возникает угроза их повреждения или уничтожения, согласно перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Украины;
вводить в случае необходимости нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;
отстранять от должностей руководителей предприятий, учреждений и организаций за ненадлежащее исполнение ими определенных этим Законом обязанностей и назначать исполняющих обязанности руководителей указанных предприятий, учреждений и организаций;
принимать дополнительные меры по усилению охраны государственной тайны;
интернировать (принудительно водворять) граждан иностранного государства, которая угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины;
осуществлять обязательную эвакуацию задержанных лиц, находящихся в изоляторах временного содержания; подозреваемых, обвиняемых лиц, в отношении которых применена мера пресечения - содержание под стражей, находящихся в следственных изоляторах;
этапирования осужденных, отбывающих такие наказания, как арест, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок и пожизненное заключение, из учреждений исполнения наказаний, расположенных в местностях, приближенных к районам, где ведутся боевые действия, в соответствующие учреждения, которые расположены в безопасной местности.
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