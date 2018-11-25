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Офіційно: 6 українських військових зазнали поранення під час обстрілу кораблів

Київ • УНН

 • 32626 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Під час обстрілу російськими кораблями українських катерів 6 українських військовослужбовців зазнали поранення. Про це УНН повідомили у прес-центрі Командування ВМС ЗС України.

"За оперативною інформацією захоплено МБАК Бердянсь і РБК Яни Капу, які буксируються. Мбак Нікополь заблокований та слідує у супроводі окупантів. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення", - повідомили у прес-центрі. 

Раніше було відомо про одного пораненого українського військового

Як повідомляв УНН, у Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.

Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Орієнтовно о 20 годині російські кораблі здійснили обстріл українських суден. 

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