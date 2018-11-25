Официально: 6 украинских военных получили ранения во время обстрела кораблей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Во время обстрела российскими коряблями украинских катеров 6 украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили УНН в пресс-центре командования ВМС ВС Украины.
"По оперативной информации восторженно МБАК Бердянсь и РБК Яны Капу, буксируемых. Мбак Никополь заблокирован и следует в сопровождении оккупантов. 6 украинских военнослужащих получили ранения", - сообщили в пресс-центре.
Ранее было известно об одном раненом украинском военном.
Как сообщал УНН, в Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовали от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия.
Напомним, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20 часов российские корабли совершили обстрел украинских судов.