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Стан пораненого українського моряка поки невідомий

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Стан українського військового моряка, який отримав поранення під час обстрілу росіянами українських кораблів, наразі уточнюється. Про це УНН повідомили у прес-центрі Командування ВМС ЗС України.

"Стан пораненого уточнюється", - сказали у прес-службі ВМС.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде евакуація пораненого, у ВМС сказали, що це також уточнюється. 

Як повідомляв УНН, у Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.

Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Орієнтовно о 20 годині російські кораблі здійснили обстріл українських суден. Щонайменше один український військовий поранений. Також не виключено захоплення суден.

Українські Національні Новини

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