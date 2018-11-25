Стан пораненого українського моряка поки невідомий
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Стан українського військового моряка, який отримав поранення під час обстрілу росіянами українських кораблів, наразі уточнюється. Про це УНН повідомили у прес-центрі Командування ВМС ЗС України.
"Стан пораненого уточнюється", - сказали у прес-службі ВМС.
Відповідаючи на запитання про те, чи буде евакуація пораненого, у ВМС сказали, що це також уточнюється.
Як повідомляв УНН, у Керченській протоці російські кораблі в ультимативній формі вимагали від корабельної групи ВМС ЗС України зупинитися під загрозою застосування зброї.
Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
Орієнтовно о 20 годині російські кораблі здійснили обстріл українських суден. Щонайменше один український військовий поранений. Також не виключено захоплення суден.