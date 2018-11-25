Состояние раненого украинского моряка пока неизвестно
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Состояние украинского военного моряка, который получил ранение во время обстрела россиянами украинских кораблей, уточняется. Об этом сообщили УНН в пресс-центре командования ВМС ВС Украины.
"Состояние раненого уточняется", - сказали в пресс-службе ВМС.
Отвечая на вопрос о том, будет ли эвакуация раненого, в ВМС сказали, что это также уточняется.
Как сообщал УНН, в Керченском проливе российские корабли в ультимативной форме требовали от корабельной группы ВМС ВС Украины остановиться под угрозой применения оружия.
Напомним, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20 часов российские корабли совершили обстрел украинских судов. По меньшей мере один украинский военный ранен. Также не исключен захват судов.