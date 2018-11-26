Збройні сили України привели в повну боєготовність - Міноборони

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. З’єднання і частини Збройних сил України за рішенням начальника Генерального штабу приведені в стан бойової готовності “повна”. Про це в понеділок повідомила прес-служба міністерства оборони України, передає УНН.

“На підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо введення правового режиму воєнного стану, начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України віддав розпорядження щодо приведення з’єднань і частин Збройних Сил України у бойову готовність “повна”, — вказано у повідомленні військового відомства.

Секретар РНБО Олександр Турчинов через ситуацію в Керченській протоці в ніч на понеділок озвучив підтриману президентом України ініціативу про введення в країні військового стану строком на 60 діб. Тепер її у вигляді законопроекту повинна розглянути Верховна Рада, яка, за словами спікера парламенту Андрія Парубія, збереться на засідання в понеділок о 16:00. Глава держави запевнив, що дане рішення не відіб’ється на діях армії в Донбасі і не передбачатиме термінової мобілізації.

Нагадуємо, за повідомленням посольства України у США — у Конгресі США засудили протиправні дії Росії.

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