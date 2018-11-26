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Посольство України у США: у Конгресі засудили протиправні дії Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Конгресі США засудили протиправні дії Росії в Азовському морі, повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Посольства України у Сполучених Штатах.

“Зухвале порушення Росією міжнародного права в Азовському морі та провокаційні атаки щодо суверенітету України є абсолютно неприйнятними. Росія повинна негайно відновити свободу плавання через Керченську протоку, дозволивши українським суднам вільно використовувати українські порти”, — йдеться в заяві Конгресмена та Співголови Українського конгресового кокусу Брайана Фіцпатріка, яку цитує українська дипломатична місія.

“США не мають ігнорувати агресію Росії проти України”, — додав Конгресмен.

Нагадуємо, Росія також вирішила скликати Радбез ООН через ситуацію на Азові.

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