Посольство України у США: у Конгресі засудили протиправні дії Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Конгресі США засудили протиправні дії Росії в Азовському морі, повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Посольства України у Сполучених Штатах.
“Зухвале порушення Росією міжнародного права в Азовському морі та провокаційні атаки щодо суверенітету України є абсолютно неприйнятними. Росія повинна негайно відновити свободу плавання через Керченську протоку, дозволивши українським суднам вільно використовувати українські порти”, — йдеться в заяві Конгресмена та Співголови Українського конгресового кокусу Брайана Фіцпатріка, яку цитує українська дипломатична місія.
“США не мають ігнорувати агресію Росії проти України”, — додав Конгресмен.
Нагадуємо, Росія також вирішила скликати Радбез ООН через ситуацію на Азові.