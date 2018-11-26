Росія також вирішила скликати Радбез ООН через ситуацію на Азові
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Росія запросила скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН по ситуації в Азовському морі 26 листопада. Про це повідомив журналістам у неділю перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.
“У зв’язку з небезпечним розвитком ситуації в Азовському морі і подіями, що сталися згодом Росія запросила термінове скликання відкритого засідання РБ вранці 26 листопада по пункту порядку денного „Підтримка міжнародного миру і безпеки“, — сказав він. — Засідання попередньо намічено на 19:00 за мск (18:00 за Києвом)”.
Варто нагадати, що постійний представник США в Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі повідомила про скликання засідання Ради безпеки ООН на 11:00 понеділка 26 листопада (за часом Нью-Йорка), про це повідомляв УНН з посиланням на персональний Twitter представниці США при всесвітній організації.