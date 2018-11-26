Россия также решила созвать Совбез ООН из-за ситуации на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Россия пригласила созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море 26 ноября. Об этом сообщил журналистам в воскресенье первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и событиями, которые произошли впоследствии Россия пригласила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня „Поддержка международного мира и безопасности“, — сказал он. — Заседание предварительно намечено на 19:00 мск (18:00 по Киеву)”.
Стоит напомнить, что постоянный представитель США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли сообщила о созыве заседания Совета безопасности ООН на 11:00 понедельника 26 ноября (по времени Нью-Йорка), об этом сообщал УНН со ссылкой на персональный Twitter представительницы США при всемирной организации.