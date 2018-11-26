Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность - Минобороны

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Соединения и части Вооруженных сил Украины по решению начальника Генерального штаба приведены в состояние боевой готовности “полная”. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства обороны Украины, передает УНН.

“На основании решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении правового режима военного положения начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в боевую готовность “полная”, — говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Александр Турчинов из-за ситуации в Керченском проливе в ночь на понедельник озвучил поддержанную президентом Украины инициативу о введении в стране военного положения сроком на 60 суток. Теперь ее в виде законопроекта должна рассмотреть Верховная рада, которая, по словам спикера парламента Андрея Парубия, соберется на заседание в понедельник в 16:00. Глава государства заверил, что данное решение не отразится на действиях армии в Донбассе и не будет предусматривать срочной мобилизации.

Напоминаем, по сообщению посольства Украины в США — в Конгрессе США осудили противоправные действия России.

Украинские Национальные Новости

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