Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Соединения и части Вооруженных сил Украины по решению начальника Генерального штаба приведены в состояние боевой готовности “полная”. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства обороны Украины, передает УНН.
“На основании решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении правового режима военного положения начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в боевую готовность “полная”, — говорится в сообщении.
Секретарь СНБО Александр Турчинов из-за ситуации в Керченском проливе в ночь на понедельник озвучил поддержанную президентом Украины инициативу о введении в стране военного положения сроком на 60 суток. Теперь ее в виде законопроекта должна рассмотреть Верховная рада, которая, по словам спикера парламента Андрея Парубия, соберется на заседание в понедельник в 16:00. Глава государства заверил, что данное решение не отразится на действиях армии в Донбассе и не будет предусматривать срочной мобилизации.
Напоминаем, по сообщению посольства Украины в США — в Конгрессе США осудили противоправные действия России.