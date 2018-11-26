МЗС України виступило з заявою щодо акту російської агресії

У міністерстві зазначили, що: “Напад на українські судна, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь з дотриманням положень усіх чинних багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів та правил навігації, є черговим актом збройної агресії Російської Федерації проти України, як це визначено, зокрема, у Статті 2 Статуту ООН та положеннями Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 29/3314 від 14 грудня 1974 про визначення агресії. Росія фактично розширила свої військові дії проти України на море”.

Україна висловлює вимогу невідкладно надати медичну допомогу пораненим військовослужбовцям, забезпечити їхнє негайне безпечне повернення, а також повернути захоплене військове майно та компенсувати українській стороні завдані їй збитки.

“Уся відповідальність за подальше загострення ситуації в регіоні Азовського та Чорного морів та підрив процесу мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту повністю покладається на кремлівський режим”, — додали у відомстві та закликали союзників та партнерів вжити усіх необхідних заходів для стримування агресора, у тому числі через застосування нових та посилення існуючих санкцій, а також надання Україні військової допомоги.

Нагадуємо, Сполучені Штати скликають екстренне засідання Радбезу ООН через дії РФ.