МИД Украины выступило с заявлением относительно акта российской агрессии

В министерстве отметили, что: “Нападение на украинские суда, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации, является очередным актом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, как это определено, в частности, в статье 2 Устава ООН и положениями Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 29/3314 от 14 декабря 1974 об определении агрессии. Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море”.

Украина выражает требование безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их немедленное безопасное возвращение, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки.

“Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Азовского и Черного морей и подрыв процесса мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта полностью возлагается на кремлевский режим”, — добавили в ведомстве и призвали союзников и партнеров принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе из-за применения новых и усиления существующих санкций, а также предоставление Украине военной помощи.

Напоминаем, Соединенные Штаты созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за действий РФ.