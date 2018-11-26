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Порошенко подписал указ о введении военного положения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №390/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине". Предложено ввести военное положение до 25 января 2019 года. Об этом говорится на официальном сайте главы государства, передает УНН.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года “О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине “(прилагается, секретно, без пункта 12 — несекретно)”, — говорится в тексте документа.

Документом предусматривается введение в Украине особого правового режима для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечению национальной безопасности, устранению угроз государственной независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

“Предложить Президенту Украины ввести с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года военное положение в Украине сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019 года”, — отмечается в тексте указа.

Генштабу ВСУ было поручено срочно организовать противовоздушную оборону Украины, внести на рассмотрение СНБО предложения о привлечении других военных и правоохранительных органов.

Также Генштабу нужно “предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах”.

МВД и СБУ должны принять безотлагательные меры по охране общественного порядка. Кроме того, СБУ должна усилить контрразведывательную, антитеррористическую и контрдиверсионные режимы, информационной безопасности.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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