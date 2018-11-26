Порошенко подписал указ о введении военного положения

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №390/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине". Предложено ввести военное положение до 25 января 2019 года. Об этом говорится на официальном сайте главы государства, передает УНН.