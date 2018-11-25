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Парубій сьогодні скликає позачергове засідання Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні, 26 листопада, має відбутися позачергова сесію Верховної Ради України. Про це у мережі Facebook повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.

“На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України і звернення Президента України, на понеділок, 26 листопада 2018 року на 16:00 я скликаю позачергову сесію Верховної Ради України”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, Президент України закликав Верховну Раду розглянути рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні.

Нагадаємо, РНБО підтримало рішення про запровадження воєнного стану. Теперь проект рішення буде винесено на розгляд парламенту.

Українські Національні Новини

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