Парубій сьогодні скликає позачергове засідання Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні, 26 листопада, має відбутися позачергова сесію Верховної Ради України. Про це у мережі Facebook повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.
“На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України і звернення Президента України, на понеділок, 26 листопада 2018 року на 16:00 я скликаю позачергову сесію Верховної Ради України”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, Президент України закликав Верховну Раду розглянути рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні.
Нагадаємо, РНБО підтримало рішення про запровадження воєнного стану. Теперь проект рішення буде винесено на розгляд парламенту.