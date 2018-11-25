Парубий сегодня созывает внеочередное заседание Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня, 26 ноября, должна состояться внеочередная сессия Верховной Рады Украины. Об этом в сети Facebook сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает УНН.
"Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения Президента Украины, на понедельник, 26 ноябрем 2018 на 16:00 я собираю внеочередную сессию Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины призвал Верховную Раду рассмотреть решение о введении военного положения на внеочередном заседании.
Напомним, СНБО поддержало решение о введении военного положения. Теперь проект решения будет вынесен на рассмотрение парламента.