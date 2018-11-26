В Раде завершились консультации по военному положению

"Закончились консультации лидеров парламентских фракций, их групп поддержки и спикера парламента. Крик и шум продолжался 3,5 часа", - сообщила Геращенко.

По ее словам, консультации продолжались так долго только из-за вопроса выборов.

"Кандидаты в президенты заблокировали трибуну ВР с требованием консультаций с президентом. Но на самом деле никаких консультаций с президентом им не было нужно, да их и не было. Им нужно была постановление о выборах. На совещании у спикера выплеснулись все потаенные страхи, оппозиция заявила, что они требуют сначала гарантий выборов, и это самое главное и ключевое - немедленно подписать, зарегистрировать и проголосовать постановление о проведении выборов 31 марта, и только потом - обсуждение вопроса военного положения. Даже подготовили проект постановления, который положили на стол спикеру", - написала И.Геращенко.

Она подчеркнула, что "некоторые оппозиционные фракции" предложили в президентском законопроекте оставить только одну строку - что он вводится на 30 дней и на ограниченных территориях - на Донбассе и в Крыму.

Ранее сегодня Президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.