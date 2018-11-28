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Парубий подписал постановление о назначении выборов Президента

Парубий подписал постановление о назначении выборов Президента

Киев  •  УНН

 • 8382 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о назначении очередных выборов президента Украины. Об этом говорится на сайте ВР, передает УНН.

На странице проекта постановления о назначении очередных выборов Президента Украины указано, что 28 ноября оно было подписано.

"Назначить очередные выборы Президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия", - говорится в тексте документа.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных выборов Президента Украины. За соответствующее решение проголосовали 298 народных депутатов Украины.

Рада приняла постановление о проведении выборов после того, как одобрила введение военного положения в 10 областях Украины.

Перед этим в Раде продолжались консультации по введению военного положения после захвата Россией украинских судов и моряков в Азовском море. По их результатам было принято решение, что военное положение будет вводиться на 30 дней (а не на 60, как предлагалось СНБО), а президентские выборы пройдут в марте. По словам Президента Украины Петра Порошенко, уменьшить срок военного положения решили для того, чтобы "военное положение ни одним днем не накладывалось на начало избирательной кампании".

Украинские Национальные Новости

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