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Рада призначила вибори Президента на 31 березня

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Верховна Рада схвалила постанову 9342 про призначення чергових виборів Президента України. За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

“Відповідно до пункту 7 частини першої статті 85, частини п’ятої статті 103 Конституції України Верховна Рада України постановляє: 1. Призначити чергові вибори Президента України на неділю, 31 березня 2019 року. 2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття”, — йдеться у тексті постанови.

Як повідомляв УНН, під час консультацій у Верховній Раді було ухвалено рішення, що воєнний стан вводитиметься на 30 днів, а президентські вибори пройдуть у березні.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Згідно з указом, воєнний стан запроваджується у десяти областях України.

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