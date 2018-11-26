Рада призначила вибори Президента на 31 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Верховна Рада схвалила постанову 9342 про призначення чергових виборів Президента України. За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Відповідно до пункту 7 частини першої статті 85, частини п’ятої статті 103 Конституції України Верховна Рада України постановляє: 1. Призначити чергові вибори Президента України на неділю, 31 березня 2019 року. 2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття”, — йдеться у тексті постанови.
Як повідомляв УНН, під час консультацій у Верховній Раді було ухвалено рішення, що воєнний стан вводитиметься на 30 днів, а президентські вибори пройдуть у березні.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Згідно з указом, воєнний стан запроваджується у десяти областях України.