Рада назначила выборы Президента на 31 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Верховная Рада приняла постановление 9342 о назначении очередных выборов Президента Украины. За соответствующее решение проголосовали 298 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
“В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: 1.Назначить очередные выборы Президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. 2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия”, — говорится в тексте постановления.
Как сообщал УНН, во время консультаций в Верховной Раде было принято решение, что военное положение будет вводиться на 30 дней, а президентские выборы пройдут в марте.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине”. Согласно указу, военное положение вводится в десяти областях Украины.