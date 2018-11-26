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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101367 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 107180 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 143007 просмотра

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7 марта, 17:42 • 139623 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133938 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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6 марта, 17:12 • 145380 просмотра

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Рада назначила выборы Президента на 31 марта

Рада назначила выборы Президента на 31 марта

Киев  •  УНН

 • 19000 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Верховная Рада приняла постановление 9342 о назначении очередных выборов Президента Украины. За соответствующее решение проголосовали 298 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

“В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: 1.Назначить очередные выборы Президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. 2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия”, — говорится в тексте постановления.

Как сообщал УНН, во время консультаций в Верховной Раде было принято решение, что военное положение будет вводиться на 30 дней, а президентские выборы пройдут в марте.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине”. Согласно указу, военное положение вводится в десяти областях Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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