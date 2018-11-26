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Рада схвалила введення воєнного стану в Україні

Рада схвалила введення воєнного стану в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", передає кореспондент УНН.

Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів.

Зокрема, документом передбачається введення в Україні особливого правового режиму для створення умов з відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державній незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Генштабу ЗСУ було доручено терміново організувати протиповітряну оборону України, внести на розгляд РНБО пропозиції про залучення інших військових та правоохоронних органів.

Також Генштабу потрібно “передбачити заходи часткової мобілізації, організувати та провести навчальні збори з резервістами оперативного резерву у необхідних обсягах”.

МВС та СБУ мають вжити невідкладних заходів з охорони громадського порядку. Крім того, СБУ повинна посилити контррозвідувальний, антитерористичний та контрдиверсійний режими, інформаційної безпеки.

Нагадаємо, у парламенті зареєстровано проект закону 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

Пізніше комітет ВР з питань національної безпеки та оборони рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.

Президент України Петро Порошенко підписав указ №390/2018, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні”.

Пізніше стало відомо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що запропонує Верховній Раді ввести воєнний стан на 30 днів, а не на 60, як запропоновано з боку РНБО. Крім того, він додав, що увів у дію рішення РНБО про запровадження воєнного стану з 9 години 28 листопада.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Пізніше стало відомо, що ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке було скликано на 16:00.

А Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Додамо, що через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Українські Національні Новини

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