Порошенко вирішив запровадити воєнний стан на всій території України з 9:00 28 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що увів у дію рішення РНБО про запровадження воєнного стану з 9 години 28 листопада. Про це він сьогодні заявив під час свого звернення до народу, якого транслювали українські телеканали, передає УНН.
“Кілька годин тому своїм указом запровадив воєнний стан на всій території України з 9 години ранку 28 листопада”, — заявив Глава держави.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.