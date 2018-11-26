Порошенко вирішив запровадити воєнний стан на всій території України з 9:00 28 листопада

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що увів у дію рішення РНБО про запровадження воєнного стану з 9 години 28 листопада. Про це він сьогодні заявив під час свого звернення до народу, якого транслювали українські телеканали, передає УНН.