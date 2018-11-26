Порошенко решил ввести военное положение на всей территории Украины с 9:00 28 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ввел в действие решение СНБО о введении военного положения с 9:00 28 ноября. Об этом он сегодня заявил во время своего обращения к народу, которое транслировали украинские телеканалы, передает УНН.
"Несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра 28 ноября", - заявил глава государства.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.