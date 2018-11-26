Рада одобрила введение военного положения в Украине

Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов.

В частности, документом предусматривается введение в Украине особого правового режима для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечению национальной безопасности, устранению угроз государственной независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Генштабу ВСУ было поручено срочно организовать противовоздушную оборону Украины, внести на рассмотрение СНБО предложения о привлечении других военных и правоохранительных органов.

Также Генштабу нужно “предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах”.

МВД и СБУ должны принять безотлагательные меры по охране общественного порядка. Кроме того, СБУ должна усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы, информационной безопасности.

Напомним, в парламенте был зарегистрирован проект закона 9338 об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине”.

Позже комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №390/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины “О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введению военного положения в Украине”.

Позже стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как предложено со стороны СНБО. Кроме того, он добавил, что ввел в действие решение СНБО о введении военного положения с 9:00 28 ноября.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

Позже стало известно, что ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое было созвано на 16:00.

А Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Добавим, что из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.