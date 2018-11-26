Президент запропонував ввести воєнний стан на 30 днів

"РНБО рекомендувала сьогодні запровадити мені воєнний стан на 60 днів. Хочу оголосити моє рішення – я буду пропонувати парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів. Щоб воєнний стан жодним днем не накладався на початок виборчої компанії", - заявив Порошенко.

Він додав, що у грудні внесе проект рішення щодо дати проведення виборів.

"Саме в грудні я внесу проект рішення парламенту про дату президентських виборів", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, за даними нардепа Мустафи Найєма, введення воєнного стану за сценарієм, запропонованим Президентом, вочевидь, не буде. Наразі йде обговорення декількох пунктів, за якими можливий компроміс.

Також нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради України щодо введення воєнного стану в Україні розпочалося із запізненням, орієнтовно о 16:40. Після цього Рада пішла на "10-хвилинну перерву".

Раніше сьогодні Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.