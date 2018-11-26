Нардепи виступили проти воєнного стану за сценарієм Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Введення воєнного стану за сценарієм, запропонованим Президентом, вочевидь, не буде. Наразі йде обговорення декількох пунктів, за якими можливий компроміс. Про це заявив народний депутат Мустафа Найєм, передає УНН.
"Судячи з усього, введення воєнного стану за сценарієм, запропонованим Президентом, не буде. Зараз йде обговорення трьох пунктів, за якими можливий компроміс: введення військового стану не на два місяці, а на один місяць; вилучення пункту указу про обмеження прав і свобод громадян; пряме призначення в цьому ж указі дати виборів президента на 31 березня 2019 року", - заявив нардеп у Facebook.
Також він додав, що "Народний фронт" вимагає територіального обмеження воєнного стану.
"Якщо всі ці зміни будуть внесені, воєнний стан - цілком прийнятна міра у відповідь на агресію Російської Федерації", - зауважив Найєм.
При цьому перший заступник голови ВР Ірина Геращенко описала ситуацію у сесійній залі після відкриття позачергового засідання парламенту.
"Поки що так. Радикали в президії. "Батьківщина" під трибуною. О.Ляшко і Ю. Тимошенко вимагають консультацій з Президентом і блокують початок розгляду питання про введення воєнного стану в Україні. Речитативом "Янукович такого не творив" і "зараз буде сутичка", - повідомила вона.
Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради України щодо введення воєнного стану в Україні розпочалося із запізненням, орієнтовно о 16:40. Після цього Рада пішла на "10-хвилинну перерву".
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.