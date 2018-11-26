Нардепи виступили проти воєнного стану за сценарієм Порошенка

"Судячи з усього, введення воєнного стану за сценарієм, запропонованим Президентом, не буде. Зараз йде обговорення трьох пунктів, за якими можливий компроміс: введення військового стану не на два місяці, а на один місяць; вилучення пункту указу про обмеження прав і свобод громадян; пряме призначення в цьому ж указі дати виборів президента на 31 березня 2019 року", - заявив нардеп у Facebook.

Також він додав, що "Народний фронт" вимагає територіального обмеження воєнного стану.

"Якщо всі ці зміни будуть внесені, воєнний стан - цілком прийнятна міра у відповідь на агресію Російської Федерації", - зауважив Найєм.

При цьому перший заступник голови ВР Ірина Геращенко описала ситуацію у сесійній залі після відкриття позачергового засідання парламенту.

"Поки що так. Радикали в президії. "Батьківщина" під трибуною. О.Ляшко і Ю. Тимошенко вимагають консультацій з Президентом і блокують початок розгляду питання про введення воєнного стану в Україні. Речитативом "Янукович такого не творив" і "зараз буде сутичка", - повідомила вона.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради України щодо введення воєнного стану в Україні розпочалося із запізненням, орієнтовно о 16:40. Після цього Рада пішла на "10-хвилинну перерву".

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.