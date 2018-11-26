Рада зібралася на засідання стосовно воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Позачергове засідання Верховної Ради України щодо введення воєнного стану в Україні розпочалося, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 338 народних депутатів.
Зокрема, голова ВР Андрій Парубій сказав, що перед безпосереднім розглядом законопроекту оголосить перерву, як цього вимагає одна з фракцій.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.