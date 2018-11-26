Рада собралась на заседание относительно военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Внеочередное заседание Верховной Рады Украины относительно введения военного положения в Украине началось, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировались 338 народных депутатов.
В частности, глава ВР Андрей Парубий сказал, что перед непосредственным рассмотрением законопроекта объявит перерыв, как этого требует одна из фракций.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.