Рада пішла на 10-хвилинну перерву
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У роботі Верховної Ради України, на якій мають розглянути законопроект про затвердження указу Президента щодо воєнного стану, оголошена перерва. Про це повідомив голова ВР Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Оголошую перерву як голова Верховної Ради. Через 10 хвилин прошу усіх бути у залі", - заявив Парубій.
Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради України щодо введення воєнного стану в Україні розпочалося із запізненням, орієнтовно о 16:40.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.