Рада ушла на 10-минутный перерыв
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В работе Верховной Рады Украины, на которой должны рассмотреть законопроект об утверждении указа Президента относительно военного положения, объявлен перерыв. Об этом сообщил председатель ВР Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Объявляю перерыв как председатель Верховной Рады. Через 10 минут прошу всех быть в зале", - заявил Парубий.
Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады Украины о введении военного положения в Украине началось с опозданием, ориентировочно в 16:40.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.