Нардепы выступили против военного положения по сценарию Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Введение военного положения по сценарию, предложенному Президентом, очевидно, не будет. Сейчас идет обсуждение нескольких пунктов, по которым возможен компромисс. Об этом заявил народный депутат Мустафа Найем, передает УНН.
"Судя по всему, введение военного положения по сценарию, предложенному Президентом, не будет. Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисс: введение военного положения не на два месяца, а на один месяц; изъятие пункта указа об ограничении прав и свобод граждан; прямое назначение в этом же указе даты выборов президента на 31 марта 2019 года", - заявил нардеп в Facebook.
Также он добавил, что "Народный фронт" требует территориального ограничения военного положения.
"Если все эти изменения будут внесены, военное положение - вполне приемлемая мера в ответ на агрессию Российской Федерации", - отметил Найем.
При этом первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко описала ситуацию в сессионном зале после открытия внеочередного заседания парламента.
"Пока так. Радикалы в президиуме. "Батькивщина" под трибуной. О.Ляшко и Ю.Тимошенко требуют консультаций с Президентом и блокируют начало рассмотрения вопроса о введении военного положения в Украине. Речитативом "Янукович такого не творил" и "сейчас будет стычка", - сообщила она.
Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады Украины о введении военного положения в Украине началось с опозданием, ориентировочно в 16:40. После этого Рада ушла на "10-минутный перерыв".
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.