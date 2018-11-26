Нардепы выступили против военного положения по сценарию Порошенко

"Судя по всему, введение военного положения по сценарию, предложенному Президентом, не будет. Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисс: введение военного положения не на два месяца, а на один месяц; изъятие пункта указа об ограничении прав и свобод граждан; прямое назначение в этом же указе даты выборов президента на 31 марта 2019 года", - заявил нардеп в Facebook.

Также он добавил, что "Народный фронт" требует территориального ограничения военного положения.

"Если все эти изменения будут внесены, военное положение - вполне приемлемая мера в ответ на агрессию Российской Федерации", - отметил Найем.

При этом первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко описала ситуацию в сессионном зале после открытия внеочередного заседания парламента.

"Пока так. Радикалы в президиуме. "Батькивщина" под трибуной. О.Ляшко и Ю.Тимошенко требуют консультаций с Президентом и блокируют начало рассмотрения вопроса о введении военного положения в Украине. Речитативом "Янукович такого не творил" и "сейчас будет стычка", - сообщила она.

Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады Украины о введении военного положения в Украине началось с опозданием, ориентировочно в 16:40. После этого Рада ушла на "10-минутный перерыв".

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.