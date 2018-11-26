Президент предложил ввести военное положение на 30 дней

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как предложено со стороны СНБО. Об этом Глава государства заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.