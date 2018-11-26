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Президент предложил ввести военное положение на 30 дней

Президент предложил ввести военное положение на 30 дней

Киев  •  УНН

 • 26870 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, как предложено со стороны СНБО. Об этом Глава государства заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"СНБО рекомендовал сегодня ввести мне военное положение на 60 дней. Хочу объявить мое решение - я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней. Чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на начало избирательной кампании", - заявил Порошенко.

Он добавил, что в декабре внесет проект решения о дате проведения выборов.

"Именно в декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов", - резюмировал Порошенко.

Напомним, по данным нардепа Мустафы Найема, введение военного положения по сценарию, предложенному Президентом, очевидно, не будет. Сейчас идет обсуждение нескольких пунктов, по которым возможен компромисс.

Также напомним, внеочередное заседание Верховной Рады Украины по введению военного положения в Украине началось с опозданием, ориентировочно в 16:40. После этого Рада ушла на "10-минутный перерыв".

Ранее сегодня Президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Украинские Национальные Новости

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