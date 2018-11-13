У ЦВК не виключили гібридної атаки під час президентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Центральній виборчій комісії України не виключили гібридної атаки на Комісію під час президентських виборів. Про це сьогодні сказала на прес-конференції голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент УНН.
"Ми думаємо не просто над кіберзахистом, ми думаємо про те, що може бути дійсно така гібридна атака на Центральну виборчу комісію. Це не тільки питання кіберзахисту... Ми теж дуже серйозно думаємо про те, що є можливості потрапляння на дільниці, наприклад, шляхом реєстрації в якості спостерігачів", - наголосила голова Комісії.
За словами Сліпачук, з початку роботи нового складу ЦВК вже відбулося 12 зустрічей з представниками українських іноземних партнерів, перш за все, з тими, хто має досвід впливів у вибори.
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"Ми зустрічалися з міністром МВС. Ми розуміємо, що і є нова поліція, багато співробітників не брали участі у виборчих кампаніях. Для них це теж буде перша глобальна кампанія. Тому що буде відміна від місцевих виборів, які вони теж відслідковують. Тому ми маємо на меті підписання меморандуму стосовно тієї спіпраці, яка має бути започаткована між ЦВК і МВС у довгостроковій перспективі, а не на час виборів", - зазначила вона.
Як повідомляв УНН, раніше Верховна Рада підтримала перерозподіл майже 50 млн грн на кібербезпеку ЦВК.