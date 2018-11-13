У ЦВК не виключили гібридної атаки під час президентських виборів

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Центральній виборчій комісії України не виключили гібридної атаки на Комісію під час президентських виборів. Про це сьогодні сказала на прес-конференції голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент УНН.