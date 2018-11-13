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В ЦИК не исключили гибридной атаки во время президентских выборов

В ЦИК не исключили гибридной атаки во время президентских выборов

Киев  •  УНН

 • 8671 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Центральной избирательной комиссии Украины не исключили гибридной атаки на Комиссию во время президентских выборов. Об этом сказала на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент УНН.

“Мы думаем не просто над киберзащитой, мы думаем о том, что может быть действительно такая гибридная атака на Центральную избирательную комиссию. Это не только вопрос киберзащиты... Мы тоже очень серьезно думаем о том, что есть возможности попадания на участкт, например, путем регистрации в качестве наблюдателей”, — подчеркнула председатель Комиссии.

По словам Слипачук, с начала работы нового состава ЦИК уже состоялось 12 встреч с представителями украинских иностранных партнеров, прежде всего, с теми, кто имеет опыт вмешательств в выборы.

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“Мы встречались с министром МВД. Мы понимаем, что и есть новая полиция, многие сотрудники не принимали участия в избирательных кампаниях. Для них это тоже будет первая глобальная кампания. Потому что будет отмена от местных выборов, которые они отслеживают. Поэтому мы ставим за цель подписание меморандума о том сотрудничестве, которое должно быть основано между ЦИК и МВД в долгосрочной перспективе, а не на время выборов”, — отметила она.

Как сообщал УНН, ранее Верховная Рада поддержала перераспределение почти 50 млн грн на кибербезопасность ЦИК.

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