ЦВК працює щодо запобігання можливим кібератакам під час виборів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Центральна виборча комісія напередодні президентських та парламентських виборів вживає заходів з оновлення та розвитку ІТ-інфраструктури й впровадження сучасних програмних засобів захисту інформації для підвищення стійкості перед сучасними кіберзагрозами. Про це повідомили у ЦВК у відповіді на інформаційний запит УНН.
"З метою захисту інформаційних ресурсів ЦВК в умовах підготовки до майбутніх виборів Президента України та народних депутатів... здійснюються заходи з оновлення та розвитку ІТ-інфраструктури та впровадження сучасних програмних, апаратних засобів і методів щодо захисту інформації, що значно підвищує стійкість інформаційних ресурсів Комісії перед сучасними кіберзагрозами", - повідомили у Комісії.
У ЦВК зазначили, що відповідні заходи вживаються відповідно до Стратегії кібербезпеки України та закону "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".
Раніше голова МЗС Павло Клімкін попередив про "тотальне" втручання Росії, зокрема, в українські вибори.
Як повідомляв УНН, Кабмін пропонує створити резервне сховище держінформації на випадок кібератак.