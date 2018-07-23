ЦВК працює щодо запобігання можливим кібератакам під час виборів в Україні

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Центральна виборча комісія напередодні президентських та парламентських виборів вживає заходів з оновлення та розвитку ІТ-інфраструктури й впровадження сучасних програмних засобів захисту інформації для підвищення стійкості перед сучасними кіберзагрозами. Про це повідомили у ЦВК у відповіді на інформаційний запит УНН.

"З метою захисту інформаційних ресурсів ЦВК в умовах підготовки до майбутніх виборів Президента України та народних депутатів... здійснюються заходи з оновлення та розвитку ІТ-інфраструктури та впровадження сучасних програмних, апаратних засобів і методів щодо захисту інформації, що значно підвищує стійкість інформаційних ресурсів Комісії перед сучасними кіберзагрозами", - повідомили у Комісії.

У ЦВК зазначили, що відповідні заходи вживаються відповідно до Стратегії кібербезпеки України та закону "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Раніше голова МЗС Павло Клімкін попередив про "тотальне" втручання Росії, зокрема, в українські вибори.

Як повідомляв УНН, Кабмін пропонує створити резервне сховище держінформації на випадок кібератак

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