Кабмін пропонує створити резервне сховище держінформації на випадок кібератак
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У Раді зареєстровано проект закону Кабінету Міністрів № 8608 про внесення змін до деяких законів України, щодо вирішення питання збереження резервних копій інформації та відомостей державних електронних інформаційних ресурсів на випадок кібератак, з посиланням на сайт ВРУ повідомляє УНН.
“З метою виконання заходів щодо нейтралізації чинників, які можуть призвести до реалізації загроз кібербезпеці... передбачено визначити Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України органом, відповідальним за збереження резервних копій інформації та відомостей державних електронних інформаційних ресурсів, а також встановлення порядку передачі, збереження і доступу до цих копій”, — йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.
Зазначається, що цим законопроектом передбачатиметься покладення на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України обов’язків щодо збереження резервних копій інформації та відомостей державних електронних інформаційних ресурсів.
“Одночасно, з метою усунення різночитання в термінології, що вже використовується в чинному законодавстві, в понятійний апарат законопроекту вводиться новий термін „державні електронні інформаційні ресурси“. Метою законопроекту є законодавче врегулювання можливості здійснення Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України завдань із збереження резервних копій інформації та відомостей державних електронних інформаційних ресурсів”, — підкреслюють автори документу.
Як повідомляв УНН, у Раді зареєстровано проект закону № 8597 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності за порушення, пов’язані з наданням фінансової підтримки політичним партіям та їх фінансовою звітністю.
Нагадаємо, у МОЗ заявили, що Електронну систему охорони здоров’я (eHealth) так і не створено.