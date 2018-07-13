Заступник міністра охорони здоров’я: систему eHealth не створено

У документі, датованому 27 червня 2018 року, йдеться, що адміністратором бази даних є державне підприємство “Електронне здоров’я”, а хмарне сховище даних електронної системи обміну медичною інформацією на договірних засадах розміщене в дата-центрі De Novo, який відповідає міжнародним стандартам та має необхідний сертифікат відповідності найвищого рівня захисту інформації.

Водночас, у відповіді йдеться, що, за інформацією підприємства “Електронне здоров’я”, “...електронна система охорони здоров’я згідно вимог статті 2 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, поки не створена.

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Нагадаємо, у жовтні 2017 року було ухвалено закон “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, яким передбачено таке поняття, як “електронна система охорони здоров’я — інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI)”.

Хоча загалом розмови про електронну систему охорони здоров’я, яка отримала назву eHealth, тривали ще до ухвалення закону. Ще у квітні 2017 року МОЗ та громадські організації представили демоверсію програми. Система має спростити роботу лікарів та підвищити рівень надання медичних послуг. Зокрема, вона мала б надати можливість лікарям отримувати всю інформацію про здоров’я того чи іншого пацієнта, внесеного до бази (звісно, по захищених каналах і тільки за допомогою електронного підпису) для точнішої постановки діагнозу. Та система досі не запрацювала повною мірою.