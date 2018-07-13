Заместитель министра здравоохранения: систему eHealth не создано

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50353 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105552 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127131 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134500 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170364 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153824 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141483 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182184 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заместитель министра здравоохранения: систему eHealth не создано

Заместитель министра здравоохранения: систему eHealth не создано

Киев  •  УНН

 • 13193 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Электронную систему здравоохранения (eHealth) так и не создано. Об этом говорится в ответе заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка на депутатский запрос, который есть в распоряжении УНН.

В документе, датированном 27 июня 2018 года, говорится, что администратором базы данных является государственное предприятие “Электронное здоровье”, а облачное хранилище данных электронной системы обмена медицинской информацией на договорных началах размещено в дата-центре De Novo, который соответствует международным стандартам и имеет необходимый сертификат соответствия высокого уровня защиты информации.

В то же время, в ответе говорится, что, по информации предприятия “Электронное здоровье”, “...электронная система здравоохранения в соответствии с требованиями статьи 2 Закона Украины “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения”, пока не создана.

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Напомним, в октябре 2017 года был принят закон “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения”, которым предусмотрено такое понятие, как “электронная система здравоохранения — информационно-телекоммуникационная система, обеспечивающая автоматизацию ведения учета медицинских услуг и управления медицинской информацией путем создания, размещения, обнародования и обмена информацией, данными и документами в электронном виде, в состав которой входят центральная база данных и электронные медицинские информационные системы, между которыми обеспечено автоматический обмен информацией, данными и документами через открытый программный интерфейс (АРI)”.

Хотя в целом разговоры об электронной системе здравоохранения, которая получила название eHealth, длились еще до принятия закона. Еще в апреле 2017 года Минздрав и общественные организации представили демоверсию программы. Система должна упростить работу врачей и повысить уровень оказания медицинских услуг. В частности, она должна предоставить возможность врачам получать всю информацию о здоровье того или иного пациента, внесенного в базу (конечно, по защищенным каналам и только с помощью электронной подписи) для точной постановки диагноза. Однако система до сих пор не заработала в полной мере.

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