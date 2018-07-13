Заместитель министра здравоохранения: систему eHealth не создано

В документе, датированном 27 июня 2018 года, говорится, что администратором базы данных является государственное предприятие “Электронное здоровье”, а облачное хранилище данных электронной системы обмена медицинской информацией на договорных началах размещено в дата-центре De Novo, который соответствует международным стандартам и имеет необходимый сертификат соответствия высокого уровня защиты информации.

В то же время, в ответе говорится, что, по информации предприятия “Электронное здоровье”, “...электронная система здравоохранения в соответствии с требованиями статьи 2 Закона Украины “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения”, пока не создана.

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Напомним, в октябре 2017 года был принят закон “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения”, которым предусмотрено такое понятие, как “электронная система здравоохранения — информационно-телекоммуникационная система, обеспечивающая автоматизацию ведения учета медицинских услуг и управления медицинской информацией путем создания, размещения, обнародования и обмена информацией, данными и документами в электронном виде, в состав которой входят центральная база данных и электронные медицинские информационные системы, между которыми обеспечено автоматический обмен информацией, данными и документами через открытый программный интерфейс (АРI)”.

Хотя в целом разговоры об электронной системе здравоохранения, которая получила название eHealth, длились еще до принятия закона. Еще в апреле 2017 года Минздрав и общественные организации представили демоверсию программы. Система должна упростить работу врачей и повысить уровень оказания медицинских услуг. В частности, она должна предоставить возможность врачам получать всю информацию о здоровье того или иного пациента, внесенного в базу (конечно, по защищенным каналам и только с помощью электронной подписи) для точной постановки диагноза. Однако система до сих пор не заработала в полной мере.