Раді пропонують удосконалити відповідальність за порушення при фінпідтримці партій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У Раді зареєстровано проект закону № 8597 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності за порушення, пов'язані з наданням фінансової підтримки політичним партіям та їх фінансовою звітністю. Про це з посиланням на сайт парламенту повідомляє УНН.
“Основними завданнями проекту закону є створення на законодавчому рівні можливості для оптимізації процедури щоквартального звітування політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, урегулювання процедури розгляду адміністративних справ про адміністративні правопорушення в судах та утвердження прозорості та відкритості у діяльності НАЗК, підвищення та невідворотності адміністративної відповідальності за порушення законодавства у цій сфері”, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.
Автори законопроекту додають, що його прийняття сприятиме утвердженню прозорості та відкритості у діяльності НАЗК, дозволить встановити ефективні, пропорційні та дієві санкції за порушення у сфері фінансування партій, вирішить проблему однакового застосування норм закону та забезпечить невідворотність адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, Верховна Рада України пропонує збільшити штраф за порушення правил ввезення авто.