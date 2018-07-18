Раді пропонують удосконалити відповідальність за порушення при фінпідтримці партій

“Основними завданнями проекту закону є створення на законодавчому рівні можливості для оптимізації процедури щоквартального звітування політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, урегулювання процедури розгляду адміністративних справ про адміністративні правопорушення в судах та утвердження прозорості та відкритості у діяльності НАЗК, підвищення та невідворотності адміністративної відповідальності за порушення законодавства у цій сфері”, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Автори законопроекту додають, що його прийняття сприятиме утвердженню прозорості та відкритості у діяльності НАЗК, дозволить встановити ефективні, пропорційні та дієві санкції за порушення у сфері фінансування партій, вирішить проблему однакового застосування норм закону та забезпечить невідворотність адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, Верховна Рада України пропонує збільшити штраф за порушення правил ввезення авто.