Раде предлагают усовершенствовать ответственность за нарушения при финподдержке партий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Раде зарегистрирован проект закона № 8597 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка привлечения к ответственности за нарушения, связанные с предоставлением финансовой поддержки политическим партиям и их финансовой отчетности. Об этом со ссылкой на сайт парламента сообщает УНН.
"Основными задачами проекта закона является создание на законодательном уровне возможности для оптимизации процедуры ежеквартального отчета политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, урегулирования процедуры рассмотрения административных дел об административных правонарушениях в судах и утверждение прозрачности и открытости в деятельности НАПК, повышение и неотвратимости административной ответственности за нарушение законодательства в этой сфере ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы законопроекта добавляют, что его принятие будет способствовать утверждению прозрачности и открытости в деятельности НАПК, позволит установить эффективные, пропорциональные и действенные санкции за нарушения в сфере финансирования партий, решит проблему единообразного применения норм закона и обеспечит неотвратимость административной ответственности за административные правонарушения.
Напомним, Верховная Рада Украины предлагает увеличить штраф за нарушение правил ввоза авто.