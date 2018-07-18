Раде предлагают усовершенствовать ответственность за нарушения при финподдержке партий

"Основными задачами проекта закона является создание на законодательном уровне возможности для оптимизации процедуры ежеквартального отчета политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, урегулирования процедуры рассмотрения административных дел об административных правонарушениях в судах и утверждение прозрачности и открытости в деятельности НАПК, повышение и неотвратимости административной ответственности за нарушение законодательства в этой сфере ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта добавляют, что его принятие будет способствовать утверждению прозрачности и открытости в деятельности НАПК, позволит установить эффективные, пропорциональные и действенные санкции за нарушения в сфере финансирования партий, решит проблему единообразного применения норм закона и обеспечит неотвратимость административной ответственности за административные правонарушения.

Напомним, Верховная Рада Украины предлагает увеличить штраф за нарушение правил ввоза авто.