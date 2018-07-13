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Рада пропонує збільшити штраф за порушення правил ввезення авто

Рада пропонує збільшити штраф за порушення правил ввезення авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада пропонує збільшити штраф за порушення правил ввезення авто. Парламентарі 260 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Законопроектом збільшується розмір штрафу за порушення строків переміщення транспортних засобів особистого користування в митному режимі транзиту. Сьогодні за перевищення строку більш ніж на 10 діб штраф становить 8500 гривень. Пропонується встановити штраф за перевищення строку від 10 до 20 діб — 8500 гривень, від 20 до 30 діб — 85 тисяч гривень, більш ніж на 30 діб (а також за втрату чи розкомплектування транспортних засобів) — 170 тисяч гривень, або їх конфіскацію за рішенням суду.

У статті 481 Митного кодексу збільшуються штрафні санкції за порушення строків переміщення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення в митному режимі тимчасового ввезення. Сьогодні за перевищення строку більш ніж на 10 діб штраф становить 17 тисяч гривень. Пропонується встановити штраф за перевищення строку від 10 до 20 діб — 17 тисяч гривень, від 20 до 30 діб — 85 тисяч гривень, більш ніж на 30 діб (а також за втрату чи розкомплектування транспортних засобів) — 170 тисяч гривень, або їх конфіскацію за рішенням суду.

У статті 494 встановлюється можливість складання протоколу про порушення митних правил за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, з подальшим його надсиланням такій особі за повідомленою нею або наявною в органах доходів і зборів адресою (місцем проживання або фактичного перебування).

Як повідомляв УНН, Верховна Рада у першому читанні схвалила зниження ставки акцизів на ввезення автомобілів.

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