Рада пропонує збільшити штраф за порушення правил ввезення авто

Законопроектом збільшується розмір штрафу за порушення строків переміщення транспортних засобів особистого користування в митному режимі транзиту. Сьогодні за перевищення строку більш ніж на 10 діб штраф становить 8500 гривень. Пропонується встановити штраф за перевищення строку від 10 до 20 діб — 8500 гривень, від 20 до 30 діб — 85 тисяч гривень, більш ніж на 30 діб (а також за втрату чи розкомплектування транспортних засобів) — 170 тисяч гривень, або їх конфіскацію за рішенням суду.

У статті 481 Митного кодексу збільшуються штрафні санкції за порушення строків переміщення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення в митному режимі тимчасового ввезення. Сьогодні за перевищення строку більш ніж на 10 діб штраф становить 17 тисяч гривень. Пропонується встановити штраф за перевищення строку від 10 до 20 діб — 17 тисяч гривень, від 20 до 30 діб — 85 тисяч гривень, більш ніж на 30 діб (а також за втрату чи розкомплектування транспортних засобів) — 170 тисяч гривень, або їх конфіскацію за рішенням суду.

У статті 494 встановлюється можливість складання протоколу про порушення митних правил за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, з подальшим його надсиланням такій особі за повідомленою нею або наявною в органах доходів і зборів адресою (місцем проживання або фактичного перебування).

Як повідомляв УНН, Верховна Рада у першому читанні схвалила зниження ставки акцизів на ввезення автомобілів.