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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44424 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104124 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125967 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133384 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169787 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153601 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141293 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118338 просмотра

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Рада предлагает увеличить штраф за нарушение правил ввоза авто

Рада предлагает увеличить штраф за нарушение правил ввоза авто

Киев  •  УНН

 • 17237 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада предлагает увеличить штраф за нарушение правил ввоза авто. Парламентарии 260 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Законопроектом увеличивается размер штрафа за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме транзита. Сегодня за превышение срока более чем на 10 суток штраф составляет 8500 гривен. Предлагается установить штраф за превышение срока от 10 до 20 суток - 8500 гривен, от 20 до 30 суток - 85 тысяч гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектования транспортных средств) - 170 тысяч гривен, или их конфискацию по решению суда.

В статье 481 Таможенного кодекса увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования и транспортных средств коммерческого назначения в таможенном режиме временного ввоза. Сегодня за превышение срока более чем на 10 суток штраф составляет 17 тысяч гривен. Предлагается установить штраф за превышение срока от 10 до 20 суток - 17 тысяч гривен, от 20 до 30 суток - 85 тысяч гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектования транспортных средств) - 170 тысяч гривен, или их конфискацию за решением суда.

В статье 494 устанавливается возможность составления протокола о нарушении таможенных правил при отсутствиеи лица, привлекаемого к административной ответственности, с последующей передачей такому лицу по сообщенному им или имеющейся в органах доходов и сборов адресу (места жительства или фактического пребывания).

Как сообщал УНН, Верховная Рада в первом чтении одобрила снижение ставки акцизов на ввоз автомобилей.

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