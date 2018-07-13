Рада предлагает увеличить штраф за нарушение правил ввоза авто

Законопроектом увеличивается размер штрафа за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме транзита. Сегодня за превышение срока более чем на 10 суток штраф составляет 8500 гривен. Предлагается установить штраф за превышение срока от 10 до 20 суток - 8500 гривен, от 20 до 30 суток - 85 тысяч гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектования транспортных средств) - 170 тысяч гривен, или их конфискацию по решению суда.

В статье 481 Таможенного кодекса увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования и транспортных средств коммерческого назначения в таможенном режиме временного ввоза. Сегодня за превышение срока более чем на 10 суток штраф составляет 17 тысяч гривен. Предлагается установить штраф за превышение срока от 10 до 20 суток - 17 тысяч гривен, от 20 до 30 суток - 85 тысяч гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектования транспортных средств) - 170 тысяч гривен, или их конфискацию за решением суда.

В статье 494 устанавливается возможность составления протокола о нарушении таможенных правил при отсутствиеи лица, привлекаемого к административной ответственности, с последующей передачей такому лицу по сообщенному им или имеющейся в органах доходов и сборов адресу (места жительства или фактического пребывания).

Как сообщал УНН, Верховная Рада в первом чтении одобрила снижение ставки акцизов на ввоз автомобилей.