Рада попередньо схвалила зниження ставок акцизів на ввезення авто
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада планує знизити ставки акцизів на ввезення автомобілів. Парламентарі 260 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом запропоновано встановити базові ставки акцизного податку для нового легкового транспортного засобу з бензиновим двигуном об’ємом 1000 куб. см у розмірі 50 євро за одиницю та для нового легкового транспортного засобу з дизельним двигуном об’ємом 1000 куб. см у розмірі 75 євро за одиницю.
Таким чином. передбачається суттєве зниження ставок акцизів на імпорт нових машин. Так пропонується, щоб ставка акцизів на імпорт нових авто обсягом 2 літра становитиме 100 євро. При цьому акциз на аналогічне 20-річне авто становитиме 2 тисячі євро.
Як повідомляв УНН, власники автомобілів на єврономерах влаштували акцію під Верховною Радою. Автомобілісти вимагають від уряду знизити податкове навантаження при ввезенні іномарок в Україну.
У четвер у Раді закрили пленарне засідання, не розглянувши питання авто на єврономерах і оновлення складу ЦВК.